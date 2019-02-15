"Динамо" разгромило "Чихуру" в товарищеском матче

"Динамо" с разгромным счетом обыграло грузинский клуб "Чихура" в товарищеском матче (5:0). В составе бело-голубых отличились хавбек Артур Юсупов, форвард Евгений Марков, полузащитники Жоаузинью, Мигел Кардозу и нападающий Станислав Лацевич.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 20 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Динамо" - "Чихура" - 5:0 (2:0)

Голы: Юсупов, 9 (1:0). Марков, 14 (2:0). Жоаузинью, 55 (3:0). Кардозу, 60 (4:0). Лацевич, 82 (5:0).

"Динамо": Шунин, Козлов (Рыков, 59), Морозов (Рауш, 59), Шуньич (Евгеньев, 59), Хольмен (Липовой, 59), Юсупов (Соу, 59), Жоаузинью (Грулев, 59), Черных (Кардозу, 59), Тетте (Москвичев, 59), Луценко (Панченко, 59), Марков (Лацевич, 59).

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