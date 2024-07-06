«Динамо» сыграет с ОФК Белград в рамках Братского кубка по футболу в четверг, 4 июля. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — ОФК Белград будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.15 мск. Также следить за товарищеской игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

Российский клуб подготовил для зрителей праздничную программу. Для болельщиков выступит певец Егор Крид. Концерт артиста пройдет в чаше стадиона и начнется в 14.30 мск. Также гостей будут ждать развлечения в Петровском парке: братский забег, турнир по настольному теннису и финал конкурса АмбассаDOG «Динамо».