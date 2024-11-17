Московское «Динамо» проведет шоу-матч с «Амкалом» в воскресенье, 17 ноября. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» имени Льва Яшина в Петровском парке Москвы и начнется в 17.00 по московскому времени.

Матч «Динамо» — «Амкал» в прямом эфире будут транслировать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 16.45 мск.

За «Динамо» в этом матче в международной паузе не сыграют футболисты, вызванные в национальные команды. Помимо прочих, в составе бело-голубых появятся актер Павел Деревянко и российская фигуристка Евгения Медведева.

«Амкал» в ноябре стал обладателем Кубка МФЛ (Медийной футбольной лиги).

Летом 2022 года команды уже встречались в рамках шоу-матча. Блогеры проиграли со счетом 0:5, а победный мяч в той встрече забил вышедший в стартовом составе хоккеист и воспитанник бело-голубых Александр Овечкин с передачи Федора Смолова.