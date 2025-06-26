Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Уведомления
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

26 июня, 17:30

«Динамо» — 2DROTS: онлайн-трансляция матча

«Динамо» и 2DROTS сыграют в на турнире Media x Pro Cup 2025 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Фомин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и 2DROTS сыграют в рамках товарищеского матча на турнире Media x Pro Cup 2025 в четверг, 27 июня. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно смотреть на платформе VK Video.

Турнир Media x Pro Cup 2025 состоится 26 и 27 июня на «ВТБ Арене» в Москве. Участники: два клуба из РПЛ («Динамо» и ЦСКА) и две медиакоманды («Амкал» и 2Drots). Соперники проведут только по одной игре, финала не будет. По результатам двух игр определится обладатель трофея межсезонного турнира.

Приобрести билеты можно на сайте «ВТБ Арене». Стоимость билетов начинается от 100 руб.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alex 2012

    Вообще то четверг это 26 июня

    26.06.2025

    • ЦСКА и «Динамо» против «Партизана» и «Белграда»: расписание турнира клубов РПЛ и Сербии

    «Спартак» — «Торпедо»: трансляция товарищеского матча

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости