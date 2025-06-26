«Динамо» и 2DROTS сыграют в на турнире Media x Pro Cup 2025 27 июня

«Динамо» и 2DROTS сыграют в рамках товарищеского матча на турнире Media x Pro Cup 2025 в четверг, 27 июня. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно смотреть на платформе VK Video.

Турнир Media x Pro Cup 2025 состоится 26 и 27 июня на «ВТБ Арене» в Москве. Участники: два клуба из РПЛ («Динамо» и ЦСКА) и две медиакоманды («Амкал» и 2Drots). Соперники проведут только по одной игре, финала не будет. По результатам двух игр определится обладатель трофея межсезонного турнира.

Приобрести билеты можно на сайте «ВТБ Арене». Стоимость билетов начинается от 100 руб.