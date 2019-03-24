Диего Марадона – об Аргентине: "Последний матч с Венесуэлой? Я не смотрю фильмы ужасов"

Главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона раскритиковал Ассоциацию футбола Аргентины после поражения своей национальной команды в товарищеском матче от Венесуэлы (1:3), сообщает El Mundo Deportivo.

– Я не смотрю фильмы ужасов, – приводит слова Марадоны El Mundo Deportivo. – Неумелые люди, которые все еще управляют сборной, думали, что собираются победить Венесуэлу? Венесуэла – это команда, которая чрезвычайно организованна. В матче с Аргентиной они вошли не через дверь, а через окно. Руководители футбола Аргентины постоянно лгут людям. Таким образом сборная не сможет выигрывать игры, извините.