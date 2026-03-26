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26 марта, 03:12

Дешам: «Цель сборной Франции состоит в том, чтобы пройти на ЧМ-2026 как можно дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед товарищеским матчем против Бразилии отметил, что не думает об уходе со своего поста после чемпионата мира-2026.

«Мой преемник? Я не собираюсь тратить на это силы. Особые чувства перед ЧМ-2026? Меня не беспокоит то, что позади. Я не думаю, что после турнира покину свой пост. Цель состоит в том, чтобы пройти как можно дальше. У меня нет ностальгии. Самое главное — оставлять сборную Франции на самом высоком уровне», — цитирует L'Equipe Дешама.

Ранее специалист объявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира-2026. Его преемником может стать Зинедин Зидан.

Зинедин Зидан.Зидан договорился со сборной Франции. Почти наверняка заменит Дешама после чемпионата мира
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Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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