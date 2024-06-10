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Сегодня, 04:34

Ди Мария — о матче с Эквадором: «Это была заслуженная победа»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал победу в товарищеском матче с Эквадором (1:0).

«Это была заслуженная победа. Мы должны продолжать работать, как всегда, и оставаться таким же единым целым. Эквадор — соперник, с которым мы можем встретиться в Кубке Америки. Мы знаем, что это будет более чем сложный турнир. Сегодня был хороший матч. Главное, что у нас все хорошо и мы надеемся достичь большего», — приводит слова Ди Марии пресс-служба сборной Аргентины.

В следующем матче Аргентина 15 июня встретится с Гватемалой, Эквадор 13 июня сыграет с Боливией.

Анхель Ди Мария
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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