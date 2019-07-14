Девушку отправили в нокдаун на благотворительном турнире Неймара

На благотворительном турнире нападающего "ПСЖ" Неймара футболистка женской команды из Словакии получила сильный удар кубком по лицу во время празднования. Девушки обыграли в финале Японию (2:1) на турнире Instituto Projeto Neymar Jr.

Словацкие футболистки случайно попали трофеем в лицо девушки, которая пролежала некоторое время после удара на газоне.

Ранее стало известно, что Неймар не прибыл в расположение "ПСЖ" на тренировочные сборы. Сам бразилец позже объяснил это участием в проведении благотворительного турнира.