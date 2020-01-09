Дебютный гол Джордана Ларссона за Швецию принес победу над Молдавией

Сборная Швеции обыграла Молдавию в товарищеском матче — 1:0. Единственный мяч провел Джордан Ларссон. Для нападающего «Спартака» этот гол стал дебютным за национальную команду.

В стартовом составе молдаван появились Игорь Армаш (экс-«Кубань»), Константин Богдан (экс-«Енисей») и Александр Суворов (экс-«Мордовия»), а на замену вышел Дану Спэтару (экс-«Нижний Новгород»).

Товарищеский матч

Швеция — Молдавия — 1:0 (1:0)

Гол: Ларссон, 32.

Швеция: Дальберг, Й.Андерссон, А.Андерссон, Ахмедходжич, Даниэльсон, Ирандуст (Качаниклич, 78), Карлссон (Танкович, 78), Боянич, Берггрен, Исламович, Ларссон (Хедлунд, 75).

Молдавия: Русу, Армаш, Богдан, Дрос, Препелицэ, Суворов (Граур, 59), Рацэ (Спэтару, 72), Кочук (Антон, 58), Тарас (Кожокарь, 46), Амброс (Бойчук, 46), Плэтикэ (Пэтраш, 72).

Судья: Аль-Атбах (Катар).

9 января. Доха. Стадион «Хамад бин Халифа».