Де Лигт забил автогол в матче "Ювентуса" с "Интером". Видео

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт забил гол в свои ворота на 10-й минуте товарищеского матча против "Интера" - 0:1. Команды проводят игру в рамках Международного кубка чемпионов.

Трансфер 19-летнего игрока из "Аякса" обошелся "Ювентусу" в 75 миллионов евро. В прошлом сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.