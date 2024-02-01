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1 февраля, 07:25

Дасаев: «Будет интересно посмотреть на российских футболистов на уровне сборной Сербии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Стоило ли провести матч с Сербией не в Москве, а в другом регионе страны? Все зависит от решения РФС и руководства национальной команды. Хорошо, что сыграем с Сербией. Будет интересно посмотреть на российских футболистов на уровне такой сборной», — цитирует «РБ Спорт» Дасаева.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-dasaev-budet-interesno-posmotret-na-rossijskih-futbolistov-na-urovne-sbornoj-serbii/
Ринат Дасаев
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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