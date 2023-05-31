Данни объяснил, почему не сыграет в ретро-матче «Зенита» и сборной России

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» рассказал, почему не сможет принять участие в ретро-матче между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

«Это правда, что меня пригласили на матч, но я не смогу присутствовать. Я отдыхаю с семьей в Греции с 7 по 18 июня! Мне грустно, что я не сыграю в этом матче», — сказал Данни «СЭ».

РФС ведет подготовку события в честь 15-летия победы команды из Санкт-Петербурга в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевании сборной страны бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Матч может состояться 15 июня.