Дания разгромила Люксембург
22:02
Сборная Дании разгромила Люксембург в товарищеском матче — 4:0. Дубль оформил Каспер Дольберг.
Товарищеский матч
Дания — Люксембург — 4:0 (2:0)
Голы: Брэйтуэйт, 13 (1:0). Дольберг, 21 (2:0). Дольберг, 59 (3:0). Гюткьер, 67 (4:0).
Дания: Шмайхель, Йергенсен, Кьер (Й.Андерсен, 83), Анкерсен, Дальсгор (Кнудсен, 71), Васс, Эриксен (Лерагер, 46), Хейбьерг, Брэйтуэйт (Л.Андерсен, 61), Дольберг (Гюткьер, 61), Сков.
Люксембург: Мори (Шон, 46), Шано, Мартинс (Бенси, 74), Карлсон, Герсон, Янс, В.Тилль (Даниел да Мота, 55), О.Тилль (Скендерович, 82), Баррейро (Бонерт, 90), Родригеш, Синани (Филиппс, 46).
Предупреждения: Карлсон, 48. Йергенсен, 65. Филиппс, 70. Родригеш, 89.
15 октября. Ольборг. Стадион «Ольборг».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...