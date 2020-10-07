Дания разгромила Фарерские острова, Чехия оказалась сильнее Кипра

Сборная Дании в товарищеском матче обыграла Фарерские острова со счетом 4:0.

Все четыре гола данчане забили в первом тайме. Отметим, Дания — соперник сборной России на групповом этапе чемпионата Европы-2020.

В других матчах Чехия обыграла Кипр (2:1), Мальта оказалась сильнее Гибралтара (2:0), Черногория сыграла вничью с Латвией (1:1), а Эстония уступила Литве (1:3).

Товарищеские матчи

Дания — Фарерские острова — 4:0 (4:0)

Голы: Сков Ольсен, 22 (1:0). Эриксен, 27 — с пенальти (2:0). Мехле, 32 (3:0). Корнелиус, 45 (4:0).

Дания: Шмайхель, Йергенсен (С.Кьер, 82), Вестергор, Дальсгор (К.Педерсен, 46), Мехле, Эриксен (Кристенсен, 72), Биллинг (Винн, 72), Йенсен, Корнелиус (Систо, 46), Брэйтуэйт, Сков Ольсен (Поульсен, 62).

Фарерские острова: Гестссон, Давидсен, Наттестад (Х.Хансен, 72), С.Ватнхамар, Ханссон (Д.Сойлу, 83), Ватнсдаль (Фере, 62), Хендрикссон Ольсен, Бьярталид (Г.Ватнхамар, 62), Даниэльсен (Г.Ролантссон, 72), А.Ольсен (Эдмундссон, 62), Йоханнесен.

Предупреждения: Наттестад, 25. Эдмундссон, 66. К.Педерсен, 67. Ханссон, 75.

Судья: Нюберг (Швеция).

7 октября. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».

Кипр — Чехия — 1:2 (1:2)

Голы: Голеш, 13 (0:1). Лоизу, 32 (1:1). Дарида, 43 — с пенальти (1:2).

Кипр: Кириакидис, Т.Иоанну, Каро (Шполярич, 64), Гогич (Х.Кириаку, 46), Схелис, Кастанос (Артиматас, 46), Кости (Кателарис, 46), Антониу, Захариу (Христофи, 73), Лоизу, Какуллис (Питтас, 73).

Чехия: Коубек, Кадержабек, Новак (Крал, 61), Голеш (Матею, 62), Говорка, Петрашек, Дарида (Дочкал, 71), Шевчик (Масопуст, 70), Барак, Выдра (Гложек, 62), Провод.

Судья: Чуди (Швейцария).

7 октября. Ларнака. Стадион «АЕК Арена».

Мальта — Гибралтар — 2:0 (1:0)

Голы: Нвоко, 8 (1:0). Каруана, 90 (2:0).

Предупреждения: Борг, 57. Саджент, 68. Бадр, 68. Уайсмэн, 71. Мускат, 71. Монтебелло, 83.

Судья: Попов (Болгария).

7 октября. Та Кали. Стадион «Национальный».

Черногория — Латвия — 1:1 (0:1)

Голы: Тарасов, 26 (0:1). Иванович, 90+1 (1:1).

Черногория: Петкович, Шофранац, Булатович, Аджич, Иванович, Вукчевич, Шчекич, М.Янкович (Раичкович, 72), Хочко (Б.Янкович, 57), Кордич (Бечирай, 72), Вуйнович (Калезич, 57).

Латвия: Озолс, Ошс (Стуглис, 46), Тоберс (Тиденберг, 46), Карклиньш (Зюзин, 75), Тарасов, Юрковскис, Цыганик (Эмсис, 46), Кигурс (Ульдрикис, 79), Гутковский, Икауниекс (Кроллис, 84), Федоров.

Предупреждения: Тоберс, 45. Эмсис, 50. Тиденберг, 55. Зюзин, 83.

Судья: Шехович (Босния и Герцеговина).

7 октября. Подгорица. Стадион «Градски».

Эстония — Литва — 1:3 (0:2)

Голы: Новиков, 14 (0:1). Сиргедас, 32 (0:2). Новиков, 46 (0:3). Марин, 59 (1:3).

Предупреждения: Лепик, 51. Марин, 72.

Судья: Мунукка (Финляндия).

7 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».