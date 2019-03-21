Дания и Косово сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Голами в составе датчан отметились хавбеки Кристиан Эриксен и Пьер-Эмиль Хейбьерг, у хозяев поля отличились защитник Амир Ррахмани и полузащитник Берсант Целина.
Товарищеские матчи
Голы: Ррахмани, 42 (1:0). Эриксен, 63 - с пенальти (1:1). Целина, 66 (2:1). Хейбьерг, 90+1 (2:2).
Косово: Мурич (Уйкани, 46), Алити, Ррахмани, Пакарада, Войвода, Шала, Целина (Воца, 71), Зенели (Бериша, 70), Халими (Нухиу, 81), Рашица (Жегрова, 46), Муричи (Кастрати, 81).
Дания: Шмайхель, М.Йергенсен, Анкерсен, Кристенсен (Кьер, 60), Дальсгор (Стрюгер Ларсен, 46), Дилэйни, Хейбьерг, Лерагер (Эриксен, 60), Н.Йергенсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт, Брун Ларсен (Гюткьер, 77).
Предупреждения: Нухиу, 90+4. Стрюгер Ларсен, 90+4.
Судья: Али Палабыйык (Турция).
21 марта. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".
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