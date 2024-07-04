Круговой — о победе ЦСКА над ОФК Белград: «Хорошая игра, забили сколько смогли»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями от матча с ОФК Белград в Братском кубке.

Встреча команд состоялась 4 июля на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась разгромной победой армейцев со счетом 4:0.

«С новыми партнерами проблем нет. То, что касается матча, хорошая игра, забили сколько смогли. Было очень много моментов. Думаю, это была неплохая качественная игра с нашей стороны. Было много походов к воротам. Все отлично», — заявил Круговой.

Также защитник оценил тренировки под руководством Марко Николича в ЦСКА.

«Очень интересные тренировки. Больше работаем с мячом. Это то, что было в «Зените». Эмоции положительные. Как отреагировал на смену тренера? Особо никак. Николич — это тот тренер, который может под любую схему подстраиваться. Как вы видите, сейчас мы играем с тремя центральными защитниками. Пока приносим результат и играем неплохо», — добавил он.

Круговой в январе подписал предварительный контракт с армейцами, а в июне официально стал игроком московского клуба.