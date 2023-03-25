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Сегодня, 17:40

Даниэль Карвальо вышел на поле в матче ЦСКА — 2Drots

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Даниэль Карвальо.
Фото Кадр трансляции hd.kinopoisk.ru

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо вышел на поле в составе армейцев во втором тайме товарищеского матча против 2Drots.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016-м стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру футболиста.

Игра ЦСКА — 2Drots проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Товарищеские матчи. Клубы.
25 мар, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:2
2DROTS
Даниэл Карвальо
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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