Дани Алвес: «Бразилия привыкла побеждать Аргентину, когда игра стоит того»

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал поражение от команды Аргентины (0:1) в товарищеской встрече. Матч состоялся в Саудовской Аравии.

— Жалко, что так получилось, — цитирует Алвеса TNT Sports. — Мы находимся в процессе строительства команды, должны играть лучше. Но привыкли больше побеждать Аргентину, чем проигрывать, особенно когда игра стоит того.

Сборная Бразилии — действующий победитель Кубка Америки. В полуфинале летом этого года она обыграла Аргентину.