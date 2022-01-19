«Ференцварош» потерпел поражение в первом матче под руководством Черчесова
«Ференцварош» проиграл словацкому клубу ДАК (0:2) в товарищеском матче.
В составе победителей отличились Никола Крстович и Андрейс Циганикс. Венгерский клуб провел первый матч под руководством Станислава Черчесова.
Ранее Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. На этой должности его заменил Валерий Карпин.
Товарищеский матч
ДАК (Словакия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:0 (2:0)
Голы: Крстович, 18, Циганикс, 28
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