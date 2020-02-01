ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии

ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) — «Сваровски Тироль» (Австрия) — 2:2 (1:1)

Голы: Влашич, 41 — с пенальти (1:0). Дедич, 44 (1:1). Майерхофер, 58 (1:2). Бийол, 79 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Дивеев (Гогуа, 46), Карпов (Елеев, 46), Набабкин (Магнуссон, 46), Щенников (Кучаев, 46), Мариу Фернандес (Обляков, 46), Влашич (Дзагоев, 46), Бистрович (Бийол, 46), Ахметов (Марадишвили, 46), Сигурдссон (Чалов, 46), Караев (Шкурин, 46).