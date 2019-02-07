ЦСКА проведет товарищеский матч с "Ньюкаслом"

ЦСКА на заключительном сборе проведет товарищеский матч с "Ньюкаслом". Как сообщает официальный сайт "сорок", встреча состоится 16 февраля.

Игра пройдет на "Пинатар-Арене", которая вмещает 3 500 человек. Начало матча намечено на 12 часов по местному времени.

Армейцы проведут заключительный сбор в Испании с 11 по 23 февраля.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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