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ЦСКА проведет дополнительный товарищеский матч со швейцарским «Рапперсвилем»

17:11
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На третьем сборе в Испании ЦСКА планирует провести дополнительный товарищеский матч с «Рапперсвилем» из Швейцарии, об этом сообщается на официальном сайте армейского клуба.

Встреча состоится 21 февраля в 14.00 по московскому времени в Кампоэре. ЦСКА после 19 туров с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Первый матч после возобновления турнира армейцы проведут 29 февраля с «Уралом».

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