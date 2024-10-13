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«Пари НН» в первом матче под руководством Гончаренко сыграл вничью с ЦСКА

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В воскресенье, 13 октября, ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» со счетом 2:2 в товарищеском матче.

Команды сыграли 2 тайма по 40 минут.

В составе армейцев голы забили Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович. Нижегородцы ответили точыми ударами Никиты Каккоева и Никиты Ермакова.

Прошедший матч стал первым для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера «Пари НН».

В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» в Кубке России, а ЦСКА встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Обе встречи пройдут 19 октября.

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
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