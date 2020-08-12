ЦСКА обыграл «Спартак» в матче молодежных команд со счетом 6:5
Молодежные команды ЦСКА и «Спартака» провели товарищеский матч. Победу одержали московские армейцы — 6:5.
Товарищеский матч
ЦСКА (мол) — Спартак (мол) — 6:5 (3:5)
Голы: Сунгатуллин, 9 (0:1). Вит. Шитов, 23 (0:2). Моргунов, 27 (0:3). Яковлев, 29 (1:3). Вл. Шитов, 35 (1:4). Мельников, 36 (1:5). Аванесян, 37 (2:5). Ушаков, 42 (3:5). Ушаков, 55 (4:5). Пряхин, 60 (5:5). Ушаков, 64 (6:5).
ЦСКА: Шайхутдинов (Цветков, 46), Кочетков (Каптилович, 46), Лукин (Пилипенко, 46), Першин (Савинов, 46), Пряхин, Аванесян, Дауров, Крачковский, Багринцев (Лобанов, 77), Яковлев, Ушаков.
«Спартак»: Марков, Генчу, Толстопятов, Моргунов, Шайхтдинов, Сунгатуллин, Ловченков, Шильцов, Мельников, Вит. Шитов, Вл. Шитов.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/tovarishcheskiy-match-pfk-cska-mol-spartak-mol-videotranslyatsiya/