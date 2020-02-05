ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

ЦСКА в товарищеском матче победил «Норшелланн» — 2:0 (1:0). В составе армейцев отличились полузащитники Никола Влашич — на 14 минуте и Ильзат Ахметов — на 54 минуте.

Товарищеские матчи. Клубы

«ЦСКА» — «Норшелланн» — 2:0 (1:0)

Голы: Влашич, 14 (1:0). Ахметов, 54 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Предупреждение: Карпов, 64.

5 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».