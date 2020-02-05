ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче
20:51
ЦСКА в товарищеском матче победил «Норшелланн» — 2:0 (1:0). В составе армейцев отличились полузащитники Никола Влашич — на 14 минуте и Ильзат Ахметов — на 54 минуте.
Товарищеские матчи. Клубы
«ЦСКА» — «Норшелланн» — 2:0 (1:0)
Голы: Влашич, 14 (1:0). Ахметов, 54 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Предупреждение: Карпов, 64.
5 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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