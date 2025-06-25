ЦСКА и «Динамо» против «Партизана» и «Белграда»: расписание турнира клубов РПЛ и Сербии
Братский Кубок 2025 пройдет в Москве с 30 июня по 5 июля
Летний турнир BetBoom Братский Кубок 2025 пройдет в Москве с 30 июня по 5 июля. Участники: российские команды: «Динамо» и ЦСКА, сербские клубы: «Партизан» и ОФК. Матчи пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене». «СЭ» публикует расписание предсезонного турнира.
Расписание Братского Кубка 2025
- 30 июня (понедельник). 19.00. «ВТБ Арена». «Динамо» — ОФК
- 1 июля (вторник). 19.00. «ВЭБ Арена». ЦСКА — «Партизан»
- 4 июля (пятница). 19.00. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Партизан»
- 5 июля (суббота). 16.00. «ВЭБ Арена». ЦСКА — ОФК
В прошлом году Братский кубок проходил в Москве. Тогда победителем турнира стал ЦСКА, второе место заняло «Динамо», тройку замкнул «Партизан», последнее месте в таблице занял ОФК.
