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ЦСКА — «Арсенал»: видеотрансляция матча, где смотреть

14:52
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Во вторник, 13 октября, ЦСКА на своей базе в Ватутинках проведет товарищеский матч с «Арсеналом». Игра начнется в 16.00 (мск).

В Тинькофф чемпионате России ЦСКА занимает третье место с 19 очками в турнирной таблице. Туляки — 9 баллов и 12-я строчка.

Следить за видеотрансляцией встречи вы можете на Youtube-канале красно-синих.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Арсенал»

ЦСКА — Арсенал Т

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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