25 июня, 17:00

ЦСКА — «Амкал»: дата и время начала товарищеского матча 26 июня

ЦСКА и «Амкал» сыграют в товарищеском матче 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА и «Амкал» сыграют в товарищеском матче на турнире Media x Pro Cup 2025 в четверг, 27 июня. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на платформе VK Video.

Media x Pro Cup 2025 пройдет 26 и 27 июня на «ВТБ Арене» в Москве. В предсезонном турнире примут участие два клуба из РПЛ («Динамо» и ЦСКА) и две медиакоманды («Амкал» и 2Drots). Соперники проведут только по одной игре, финала не будет. По результатам двух игр определится обладатель трофея межсезонного турнира.

Приобрести билеты можно на сайте «ВТБ Арене». Стоимость билетов начинается от 100 руб.

  • Sergey Sparker

    После дождичка, в четверг! Наконец то я понял значение этой фразы. Спасибо Секс Экспрессу и его гениальным журналистам. Впрочем, женщине лучше борщи варить. Или, мадам, курит чего интересное?

    26.06.2025

  • al-an-ko

    Так 26 или 27

    25.06.2025

  • Спринт

    .. якобы четверг .. 27 июня .. . И за такой бред ходят такие горе-спецухи в кассу некогда спортивной газетёнки .. **

    25.06.2025

