ЦСКА и «Амкал» сыграют в товарищеском матче на турнире Media x Pro Cup 2025 в четверг, 27 июня. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на платформе VK Video.

Media x Pro Cup 2025 пройдет 26 и 27 июня на «ВТБ Арене» в Москве. В предсезонном турнире примут участие два клуба из РПЛ («Динамо» и ЦСКА) и две медиакоманды («Амкал» и 2Drots). Соперники проведут только по одной игре, финала не будет. По результатам двух игр определится обладатель трофея межсезонного турнира.

Приобрести билеты можно на сайте «ВТБ Арене». Стоимость билетов начинается от 100 руб.