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Сегодня, 21:27

ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче

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ЦСКА сыграл в результативную ничью с «Ахматом» в контрольном матче — 2:2.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

У армейцев отличились Виллиан Роша и Федор Чалов. Грозненцы ответили точными ударами Надера Гандри и Светослава Ковачева.

В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» расположился на десятой строчке.

В первом туре нового сезона РПЛ армейцы встретятся с гостях с «Ростовом» 20 июля, а «Ахмат» на следующий день примет «Краснодар».

Товарищеский матч

ЦСКА — «Ахмат» (Грозный) — 2:2 (1:2)

Голы: Гандри, 12 (0:1). Виллиан Роша, 27 (1:1). Ковачев, 38 (1:2). Чалов, 79 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 62), Круговой (Риванди, 80), Дивеев (Агапов, 46), Виллиан Роша (Лукин, 46), Келлвен (Гайич, 62), Мойзес (Рядно, 57), Жемалетдинов (Зделар, 46), Обляков (Гайч, 80), Бистрович (Кисляк, 62), Чалов (Койта, 80), Мусаев (Шуманский, 80).

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Адамов, Тодорович, Гандри, Шатара, Камилов, Швец, Ковачев, Садулаев, Агаларов.

13 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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