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Сегодня, 17:53

ЦСКА проиграл команде из медиалиги 2Drots. На поле вышел Карвальо

ЦСКА проиграл команде из медиалиги 2Drots в товарищеском матче
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Федор Чалов (слева).
Фото ПФК ЦСКА

25 марта ЦСКА проиграл команде из медиалиги 2Drots (1:2) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).

Во втором тайме на поле вышел экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо. Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05.

19 марта команда Владимира Федотова одержала победу над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Товарищеские матчи. Клубы.
25 мар, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:2
2DROTS
Даниэл Карвальо
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
13
60
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