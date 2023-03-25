ЦСКА проиграл команде из медиалиги 2Drots. На поле вышел Карвальо

ЦСКА проиграл команде из медиалиги 2Drots в товарищеском матче

25 марта ЦСКА проиграл команде из медиалиги 2Drots (1:2) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).

Во втором тайме на поле вышел экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо. Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05.

19 марта команда Владимира Федотова одержала победу над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.