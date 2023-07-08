«Црвена Звезда» разгромила «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер

«Црвена Звезда» разгромила «Нефтчи» во втором матче в Кубке PARI Премьер — 4:0.

4-го числа сербский клуб обыграл «Зенит» (2:1) в первой игре товарищеского турнира.12 июля команда из Белграда встретится с «Фенербахче». «Нефтчи» сыграет с турецким клубом 15-го числа.

Россия. Кубок PARI Премьер

«Нефтчи» — «Црвена Звезда» — 0:4 (0:3)

Голы: Иванич, 9 (0:1). Митрович, 17 (0:2). Букари, 45 (0:3). Шливич, 81 (0:4).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

8 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена». 1097 зрителей.