Чилийцы бесплатно посетят матч с Россией

Граждане Чили, проживающие в Москве, смогут бесплатно посетить товарищеский матч против сборной России, который состоится на арене ЦСКА, сообщает официальный сайт РФС. Ожидается, что поддержать свою сборную на трибуны придут около ста чилийцев.

Отмечается, что на утро 7 июня на матч Россия – Чили было реализовано около 15 тысяч билетов.

9 июня россияне в рамках подготовки к турниру проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России