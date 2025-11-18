Футбол
Сегодня, 22:00

Сборная Чили в меньшинстве обыграла Перу в Сочи

Алина Савинова

Сборная Чили одержала победу над командой Перу в товарищеском матче — 2:1.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Главным арбитом был Кирилл Левников.

Сборная Чили на 33-й минуте осталась в меньшинстве. После удаления Ивана Романа у соперника пенальти реализовал Алекс Валера. Во втором тайме голы забили Фелипе Лойола и Дарио Осорио.

12 ноября сборная Перу вничью сыграла с национальной командой России (1:1) в Санкт-Петербурге, а 15 ноября чилийцы победили россиян в Сочи со счетом 2:0.

Товарищеский матч

Чили — Перу — 2:1 (0:1)

Голы: Валера, 34 — с пенальти (0:1). Лойола, 53 (1:1). Осорио, 60 (2:1).

Чили: Вигуру, Салинас (Сааведра, 85), Кушчевич, Роман, Суасо, Нуньес (Писарро, 63), Лойола, Осорио (Сепульведа, 85), Мильян (Марипан, 36), Сепеда (Бреретон Диас, 85), Аравена (Тапия, 63).

Перу: Гальесе, Инга, Гарсес, Грубер, Лопес, Конча (Норьега, 70), Претель (Киспе, 64), Кастильо (Й.Рейна, 70), Видалес (Б.Рейна, 64), Кабрера (Кеведо, 64), Валера.

Предупреждения: Кабрера, 39. Гарсес, 45. Сепульведа, 87.

Удаление: Роман, 33.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

18 ноября. Сочи. Стадион «Фишт».

