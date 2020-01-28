Чешская «Сигма» победила «Оренбург» в товарищеском матче

Чешская «Сигма» одержала победу над «Оренбургом» (2:0) в товарищеском матче в турецком Белеке.

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков получил красную карту за то что выбил рукой мяч из ворот, но остался все равно на поле

Товарищеские матчи. Клубы

«Сигма» — «Оренбург» — 2:0 (1:0)

Голы: Гонсалес, 24 — с пенальти (1:0). Хитил, 58 (2:0).

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Малых, Терехов, Радакович, Козлов, Черных, Аюпов, Мишкич, Рогич, Силла.

Удаление: Сиваков (Оренбург), 24.

28 января. Белек. Стадион «Поле отеля Глория Серенити».