Чешская «Сигма» победила «Оренбург» в товарищеском матче
18:45
Чешская «Сигма» одержала победу над «Оренбургом» (2:0) в товарищеском матче в турецком Белеке.
Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков получил красную карту за то что выбил рукой мяч из ворот, но остался все равно на поле
Товарищеские матчи. Клубы
«Сигма» — «Оренбург» — 2:0 (1:0)
Голы: Гонсалес, 24 — с пенальти (1:0). Хитил, 58 (2:0).
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Малых, Терехов, Радакович, Козлов, Черных, Аюпов, Мишкич, Рогич, Силла.
Удаление: Сиваков (Оренбург), 24.
28 января. Белек. Стадион «Поле отеля Глория Серенити».
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