Черногория дома проиграла Израилю

Сборная Черногории в товарищеском матче уступила команде Израиля (1:3).

Единственный мяч в составе хозяев с пенальти забил Фатош Бечирай. У гостей отличились Эран Захави, Манор Соломон и Гади Кинда. Обе команды не смогли пробиться в финальную часть Евро-2020.

Товарищеский матч

Черногория — Израиль — 1:3 (0:0)

Голы: Захави, 67 (0:1). Соломон, 69 (0:2). Бечирай, 81 — с пенальти (1:2). Кинда, 90+1 (1:3).

Черногория: Драгоевич, Томашевич (Мартинович, 36), Симич, Вуячич, Вешович (Вучич, 82), Милошевич (Иванович, 46), Гривич, Косович (Савичевич, 60), Йовович (Раичкович, 60), Янкович, Осмаич (Бечирай, 60).

Израиль: Ницан, Джани, Тиби, Даса, Абу Ханна, Арад (Давидзада, 73), Натхо (Абу Фани, 62), Захави (Заргари, 90+2), Лави, Соломон (Кинда, 73), Маледе (Абада, 61).

Предупреждения: Джани, 65. Абу Ханна, 80.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

5 июня. Подгорица. Стадион «Под Горицом».