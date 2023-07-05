Черкасов: «Турнир в Санкт-Петербурге — выход за тот «бульон», в котором мы варимся уже не первый сезон»

Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов поделился впечатлениями от турнира «Кубок PARI Премьер».

«То, что «Црвене Звезде» и «Фенербахче» никто со стороны ФИФА или УЕФА не препятствует участвовать в турнире в Петербурге — знак, конечно, хороший, но не более того. Это не имеет никакой связи с нашим возможным возвращением в европейский футбол и с усилиями, которые мы делаем в этом направлении. Что касается спортивной составляющей, то межсезонье — такая штука, знаете, не заточенная на высокие спортивные достижения. Особой драмы никто не ждет, но соперники — подходящие по уровню «Зениту». Турнир — некий выход за тот «бульон», в котором мы варимся уже не первый сезон. И это действительно интересно для болельщиков — для тех, кому важен футбол, а не только околофутбольные истории», — приводит «РБ Спорт» слова Черкасова.

«Кубок PARI Премьер» проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие «Зенит», «Нефтчи», «Фенербахче» и «Црвена Звезда».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА.