Черевченко прокомментировал разгром "Арсенала" от "Авангарда"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко заявил, что в проигранном товарищеском матче "Авангарду" (0:4) не стоило ждать фееричного футбола.

- Команда тренируется всего 5 дней в двухразовом режиме. Я не ожидал, что будет какой-то фееричный футбол. Мы просматривали футболистов, плюс играли те, кто мало выходил на поле по ходу минувшего чемпионата. Тренерскому штабу нужна информация по каждому игроку. Поэтому не важно, 2:0 или 5:0, в мою бытность футболистом проигрывали любителям и 7:0, – цитирует Черевченко официальный Твиттер клуба.

"Арсенал" занял 6-е место в премьер-лиге-2018/19. Туляки выступят во втором квалификационном раунде Лиги Европы.