Черчесов: «С Молдавией не играть нельзя. Просили перенести в Россию, но они не согласились»
19:31
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил причины неудачи команды в товарищеской игре с Молдавией (0:0) в начале ноябрьского сбора.
— Мы всегда хотим победить. В футболе бывают дни, когда не идет, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Этот сбор начался с того, что все пошло наперекосяк. Три футболиста осталось в Москве, там мы ставили двоих, потом еще троих потеряли. С Молдавией не играть нельзя — это официальный матч УЕФА. Мы просили перенести матч в Россию, но они не согласились.
Календарь матчей нам выдали. И мы должны были выходить. Мы же не можем заставить матч перенести.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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