Черчесов: «С Молдавией не играть нельзя. Просили перенести в Россию, но они не согласились»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил причины неудачи команды в товарищеской игре с Молдавией (0:0) в начале ноябрьского сбора.

— Мы всегда хотим победить. В футболе бывают дни, когда не идет, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Этот сбор начался с того, что все пошло наперекосяк. Три футболиста осталось в Москве, там мы ставили двоих, потом еще троих потеряли. С Молдавией не играть нельзя — это официальный матч УЕФА. Мы просили перенести матч в Россию, но они не согласились.

Календарь матчей нам выдали. И мы должны были выходить. Мы же не можем заставить матч перенести.