«Челси» проиграл «Селтику» в товарищеском матче

«Челси» не смог обыграть «Селтик» в товарищеском матче — 1:4. Встреча прошла в США на стадионе «Нотр-Дам».

За шотландскую команду забили Мэтт О`Райли (19-я минута), Кего Фурухаси (33-я), Луис Пальма (76-я) и Мики Джонстон (79-я). У лондонцев единственный гол на счету Кристофера Нкунку (89-я).

Следующий товарищеский матч «Челси» проведет 1 августа против «Америки», а «Селтик» 4 августа сыграет с клубом «Килмарнок» в 1-м туре чемпионата Шотландии.