10 августа, 18:58

«Милан» крупно уступил «Челси» в дебютном матче Модрича

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото AFP

«Челси» в товарищеском матче на своем поле разгромил «Милан» — 4:1.

На 5-й минуте хозяева открыли счет благодаря автоголу Андрея Кубиса. Спустя три минуты Жоау Педро удвоил преимущество синих, а на 18-й минуте Кубис получил красную карточку.

На 67-й минуте Лиам Делап с пенальти забил третий мяч «Челси». Через три минуты Юссуф Фофана отыграл один мяч, а на 90-й минуте Делап оформил дубль и установил окончательный счет.

Игра стала дебютной в итальянском клубе для бывшего полузащитника «Реала» Луки Модрича. Он вышел на поле после первого тайма.

Товарищеский матч

«Челси» (Англия) — «Милан» (Италия) — 4:1 (2:0)

Голы: Кубис (автогол), 5 (1:0), Жоау Педро, 8 (2:0), Делап (пенальти), 67 (3:0), Фофана, 70 (3:1), Делап, 90 (4:1)

