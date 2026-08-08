«Челси» — «Милан»: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча

«Челси» и «Милан» сыграют в товарищеском матче в субботу, 8 августа. Матч пройдет на стадионе «Гелора Бунг Карно» в Джакарте (Индонезия). Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

В России прямую трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Эфир начнется в 14.50 мск.

В минувшем сезоне «Челси» с 52 очками занял 10-е место в АПЛ. По итогам прошедшего сезона «Милан» набрал 70 очков и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице Серии А.

Английская премьер-лига (АПЛ) сезона-2026/2027 стартует 21 августа и завершится 30 мая. Серия А сезона-2026/2027 пройдет с 22 августа по 30 мая.