Чехия проиграла Северной Ирландии в товарищеском матче, Крал забил гол

Сборная Чехии уступила Северной Ирландии в товарищеском матче (2:3). Один из голов забил чешский хавбек «Спартака» Алекс Крал.

Товарищеский матч

Чехия — Северная Ирландия — 2:3 (0:3)

Голы: Макнэйр, 9 (0:1). Дж.Эванс, 23 (0:2). Макнэйр, 40 (0:3). Дарида, 67 (1:3). Крал, 68 (2:3).

Чехия: Павленка, Кудела, Ржезник, Симич (Челустка, 46), Крейчи (Масопуст, 75), Хушбауэр (Шик, 65), Копиц, Змрхал (Боржил, 46), Крал, Калвах (Дарида, 46), Крменчик (Ондрашек, 46).

Северная Ирландия: Макговерн, Дж.Эванс, Каткарт, Маклафлин, Макнэйр, Флэнаган, Дэйвис (К.Эванс, 65), Даллас, Томпсон (Сэвилл, 65), Бойс (Магеннис, 71), Уайт (Макгинн, 87).

Предупреждения: Макговерн, 84. Ондрашек, 90+3.

Судья: Кружляк (Словакия).

14 октября. Прага. Стадион «Дженерали Арена».