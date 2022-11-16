Сборная Чехии разгромила команду Фарерских островов в товарищеском матче
Сборная Чехии на своем поле разгромила команду Фарерских островов в товарищеском матче со счетом 5:0.
Нападающий Моймир Хитил сделал хет-трик в этой встрече.
Еще по одному мячу забили Вацлав Черны и Патрицио Стронати.
В другом матче сборная Азербайджана оказалась сильнее команды Молдавии — 2:1.
Голы в составе победителей забили Эмин Махмудов и Алексей Исаев. За команду Молдавии отличился Никита Моцпан.
Косово и Армения не смогли выявить победителя — 2:2.
У сборной Армении отличился Жирайр Шагоян и Камо Оганесян, у Косово — Леарт Пакарада и Донат Ррудхани.
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