Сборная Чехии разгромила команду Фарерских островов в товарищеском матче

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Сборная Чехии на своем поле разгромила команду Фарерских островов в товарищеском матче со счетом 5:0.

Нападающий Моймир Хитил сделал хет-трик в этой встрече.

Еще по одному мячу забили Вацлав Черны и Патрицио Стронати.

В другом матче сборная Азербайджана оказалась сильнее команды Молдавии — 2:1.

Голы в составе победителей забили Эмин Махмудов и Алексей Исаев. За команду Молдавии отличился Никита Моцпан.

Косово и Армения не смогли выявить победителя — 2:2.

У сборной Армении отличился Жирайр Шагоян и Камо Оганесян, у Косово — Леарт Пакарада и Донат Ррудхани.