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Сегодня, 22:00

Сборная Чехии разгромила команду Фарерских островов в товарищеском матче

Мария Гусева
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Сборная Чехии на своем поле разгромила команду Фарерских островов в товарищеском матче со счетом 5:0.

Нападающий Моймир Хитил сделал хет-трик в этой встрече.

Еще по одному мячу забили Вацлав Черны и Патрицио Стронати.

Товарищеские матчи.
16 нояб, 20:00. Andruv (Оломоуц)
Чехия
5:0
Фарерские острова

В другом матче сборная Азербайджана оказалась сильнее команды Молдавии — 2:1.

Голы в составе победителей забили Эмин Махмудов и Алексей Исаев. За команду Молдавии отличился Никита Моцпан.

Товарищеские матчи.
16 нояб, 20:00. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
1:2
Азербайджан

Косово и Армения не смогли выявить победителя — 2:2.

У сборной Армении отличился Жирайр Шагоян и Камо Оганесян, у Косово — Леарт Пакарада и Донат Ррудхани.

Товарищеские матчи.
16 нояб, 20:00. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
2:2
Армения

Футбол
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
Сборная Чехии по футболу
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