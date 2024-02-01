Чанов — о матче России — Сербия: «В УЕФА поняли, что нельзя все время сидеть на запретах»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Дело движется — это хорошо. В УЕФА поняли, что нельзя все время сидеть на запретах. А учитывая наши отношения с Сербией, проблемы не должны были возникнуть. Радует, что мы получили разрешение. Первая ласточка всегда пробивает, а потом все потихоньку развивается. Сербы — самый сильный соперник сборной России начиная с момента наложения международного бана. Они сильны уже давно. Сербия — футбольная страна», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Чанова.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.