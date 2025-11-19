Бразилия не смогла обыграть Тунис в товарищеском матче

Сборные Бразилии и Туниса сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1. Игра прошла во Франции на стадионе «Пьер Моруа».

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури на 23-й минуте открыл счет. Перед перерывом бразилец Эстевао забил с пенальти. В конце второго тайма бразильский хавбек Лукас Пакета мог вывести свою команду вперед, но не реализовал одиннадцатиметровый.

Товарищеский матч

Бразилия — Тунис — 1:1 (1:1)

Голы: Мастури, 23 — 0:1. Эстевао (пен.), 44 — 1:1.

Незабитый пенальти: Пакета (Б), 78.