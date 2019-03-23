Бразилия сыграла вничью с Панамой в товарищеском матче

Сборные Бразилии и Панамы сыграли вничью в товарищеском матче (1:1). Голом в составе бразильцев отметился хавбек Лукас Пакета, у гостей отличился защитник Адольфо Мачадо.

Товарищеские матчи

Бразилия - Панама - 1:1 (1:1)

Голы: Лукас Пакета, 32 (1:0). Мачадо, 36 (1:1).

Бразилия: Эдерсон, Миранда, Фагнер, Теллес, Эдер Милитау, Коутинью, Каземиру, Лукас Пакета (Габриэл Жезус, 60), Артур (Фелипе Андерсон, 72), Ришарлисон, Роберту Фирмину (Эвертон, 60).

Панама: Мехия, Мачадо, Дэйвис, Каммингс, Эскобар, Мурильо (Блэкмен, 85), Купер (Уокер, 82), Годой (Варгас, 90+2), Кинтеро (Браун, 85), Родригес (Арройо, 89), Торрес (Фахардо, 74).

Предупреждения: Каммингс, 26. Ришарлисон, 35. Мехия, 73.

Судья: Пиньейру (Португалия).

23 марта. Порту. Стадион "Драгау".

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