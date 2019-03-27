Бразилия обыграла Чехию благодаря дублю Жезуса

Сборная Бразилии выиграла у Чехии​ в товарищеском матче (3:1). Чехи в конце первого тайма открыли счет, а бразильцы во второй половине забили три. Дубль оформил форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус и один мяч забил нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину.

В другой встрече во вторник Эстония переиграла с минимальным счетом Гибралтар (1:0).

Товарищеские матчи

Чехия - Бразилия - 1:3 (1:0)

Голы: Павелка, 37 (1:0). Роберту Фирмину, 49 (1:1). Габриэл Жезус, 83 (1:2). Габриэл Жезус, 90 (1:3).

Чехия: Павленка, Цоуфал, Сухи, Челустка (Кудела, 59), Новак (Гебре Селассие, 46), Масопуст, Соучек, Павелка (Крал, 69), Дарида (Фрыдек, 56), Змргал (Янкто, 84), Шик (Выдра, 53).

Бразилия: Алиссон, Данилу, Маркиньюс, Тиагу Силва, Сандру, Ришарлисон (Нерес, 63), Каземиру (Артур, 71), Аллан, Лукас Пакета (Эвертон, 46), Коутинью (Габриэл Жезус, 72), Роберту Фирмину (Фабинью, 87).

Предупреждения: Каземиру, 24. Ришарлисон, 37.

Судья: Хацеган (Румыния).

Прага. Стадион "Эден".

Гибралтар - Эстония - 0:1 (0:0)

Гол: Васильев, 53.

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина (Муэли, 48), Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Бардон (Кумбс, 71), Уокер, Эрнандес (Пристли, 63), Понс (Аннесли, 46), Кашаро (Стич, 63), Де Барр (Джолли, 90+1).

Эстония: Аксалу, Круглов, Камс (Баранов, 44), Метс, Вихманн, Васильев, Леписту, Кяйт, Зенев, Саппинен (Аньер, 71), Рооснупп (Лийвак, 58), Ойямаа.

Предупреждения: Аксалу, 7. Де Барр, 78.

Судья: Уолш (Шотландия).

Гибралтар. Стадион "Victoria Stadium".