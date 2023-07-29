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Сегодня, 04:20

«Ньюкасл» вырвал победу у «Брайтона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Брайтон» проиграл «Ньюкаслу» в товарищеском матче — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Дэнни Уэлбек вывел «Брайтон» вперед. «Сорокам» удалось отыграться и вырвать победу в концовке встречи, забив 2 гола за 6 минут. Полузащитник Эллиотт Андерсон оформил дубль.

В следующем товарищеском матче «Брайтон» сыграет с «Райо Вальекано» (6 августа), а «Ньюкасл» встретится с «Фиорентиной» (5 августа).

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ньюкасл Юнайтед
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