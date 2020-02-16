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Божович подарил Бенитесу сувенир с символикой «Крыльев Советов»

18:23
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом товарищеского матча против «Далянь Ифан» вручил клубный сувенир Рафаэлю Бенитесу, который возглавляет китайскую команду. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

Встреча «Крылья Советов» — «Далянь Ифан» проходит в Испании.

Крылья Советов — Далянь Ифан

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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