Божович подарил Бенитесу сувенир с символикой «Крыльев Советов»
18:23
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом товарищеского матча против «Далянь Ифан» вручил клубный сувенир Рафаэлю Бенитесу, который возглавляет китайскую команду. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».
Встреча «Крылья Советов» — «Далянь Ифан» проходит в Испании.
Перед матчем Миодраг Божович подарил на память наставнику китайской команде Рафаэлю Бенитесу самарский сувенир с символикой нашего клуба. pic.twitter.com/RXsmCYcrt0— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 16, 2020
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