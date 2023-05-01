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Сегодня, 21:07

Бояринцев — о 0:0 с «Динамо» после первого тайма: «Никто не хочет проигрывать. Усталость скажется и голы будут»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник Денис Бояринцев поделился эмоциями после первого тайма ретро-матча Победаы между «Спартаком» и «Динамо».

«Атмосфера классная, болельщики пришли, большое им спасибо! Очень приятно так болеют. В целом игра складывается ровно. У нас было побольше моментов забить, но не реализовали, к сожалению. У соперника опасные подходы — два угловых еще было. В целом, думаю, голы должны быть. Потому что никто не хочет проигрывать. Но сейчас фон усталости скажется и голы точно будут. В целом игра складывается ровно. У нас было побольше моментов забить, но не реализовали, к сожалению. У соперника опасные подходы — два угловых еще было. В целом, думаю, голы должны быть. Потому что никто не хочет проигрывать. Но сейчас фон усталости скажется и голы точно будут», — приводит слова Бояринцева «КП Спорт».

Матч меджу командами проходит в Волгограде.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/boyarinczev-pytaemsya-razygryvat-v-spartakovskom-stile/
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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